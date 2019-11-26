Воронежские читатели «Комсомолки» выбрали лучший номер фестиваля «Первокурсник - 2019» в ВГУ

СЕГОДНЯ 16:26 2019-11-26T16:28:07+03:00

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Гала-концерт осеннего фестиваля «Первокурсник - 2019» Воронежского госуниверситета прошел в концертном зале вуза 22 ноября. «Комсомолка» на протяжении пяти дней проводила в своей группе «ВКонтакте» опрос на лучший номер. В голосовании приняло участие больше девяти тысяч человек. Победителя во время финального вечера объявил со сцены редактор «Комсомольской правды в Воронеже» Максим Горохов.

По итогам народного голосования выиграл юридический факультет ВГУ. Ребята получили памятную грамоту и призы от наших партнеров: 80 сертификатов на бесплатные занятия от ALEX FITNES, 15 сертификатов на четыре занятия в Yoga Indigo, настольные игры для большой компании от Hobby Games, сертификат на бесплатный квест от «Пуаро» и сертификат на пять сетов роллов от «АнтиСуши».

- Фестиваль был насыщенный, мы очень долго к нему готовились, писали сценарий. Не только наша команда получила удовольствие, но и зрители. Приятно, что мы выиграли приз зрительских симпатий от ваших читателей. Спасибо огромное, призы классные, - поделился впечатлениями исполняющий обязанности координатора юридического факультета Денис Воротников.

Также во время гала-концерта показали лучшие видеоролики и номера фестиваля. В «Первокурснике» участвовали все 17 факультетов ВГУ. Первое место досталось команде журфака.

- Каждый раз мы стараемся сделать концерт, который будет близок и участникам, и постановщикам, и зрителю. Ищем «дзинькающие» темы, о которых важно говорить, - рассказала координатор творческого коллектива журфака Наталья Мокроусова.

Декан факультет журналистики Владимир Тулупов рассказал «КП», что был в восторге от выступления первокурсников. Он особо отметил хорошую режиссерскую работу.

- Все, что касается театральной стороны, - замечательно. Посмотрел на одном дыхании. Я ожидал, что факультет выиграет. Знаю, какие у нас талантливые ученики. Первое место - это замечательно, но куда больше меня восхитил уровень постановки. Поздравляю ребят с победой!

ИСТОЧНИК KP.RU