2019-11-26T15:03:58+03:00
Общество

Воронежская область получит рекордное финансирование на детское здравоохранение

Деньги выделят в рамках нацпроекта
Елена ФЕДЯШЕВА
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Забота о здоровье детей стала одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». По словам руководителя департамента здравоохранения области Александра Щукина, на 2020 год нашему региону на детское здравоохранение выделяется прецедентная сумма.

Самым крупным проектом ,будущего года станет строительство онкогематологического корпуса детской областной больницы. На него выделяется почти 840 миллионов рублей.

62 миллиона направят на капитальный ремонт детских медучреждений по всей области и более 90 миллионов на ремонт лечебного корпуса областной больницы №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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