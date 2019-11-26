Воронежские водители пожаловались в интернете на рэкет на Центральном автовокзале

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-26T15:00:54+03:00

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Сотрудники Следственного комитета проводят проверку на Центральном автовокзале Воронежа. Работники силового ведомства увидели в интернете жалобу одного из водителей. Шофер сообщал, что на него «наехал» один из сотрудников автовокзала и потребовал денег. В противном случае грозил сделать так, чтобы водитель остался без работы. Очевидно, в рэкете обвиняют либо человека, наделенного определенной властью в этом транспортном учреждении, либо некого субъекта, обладающего влиянием на кого-то из начальников. В противном случае эти угрозы просто не приняли бы всерьез.

- По результатам доследственной проверки, в ходе которой выясняют все обстоятельства происшествия, о котором сообщили в интернете, примут процессуальное решение, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU