2019-11-26T15:00:54+03:00
Происшествия

Воронежские водители пожаловались в интернете на рэкет на Центральном автовокзале

Деньги вымогали под угрозой увольнения
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
На Центральном автовокзале кто-то решил, что вернулись 90-е?На Центральном автовокзале кто-то решил, что вернулись 90-е?Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку на Центральном автовокзале Воронежа. Работники силового ведомства увидели в интернете жалобу одного из водителей. Шофер сообщал, что на него «наехал» один из сотрудников автовокзала и потребовал денег. В противном случае грозил сделать так, чтобы водитель остался без работы. Очевидно, в рэкете обвиняют либо человека, наделенного определенной властью в этом транспортном учреждении, либо некого субъекта, обладающего влиянием на кого-то из начальников. В противном случае эти угрозы просто не приняли бы всерьез.

- По результатам доследственной проверки, в ходе которой выясняют все обстоятельства происшествия, о котором сообщили в интернете, примут процессуальное решение, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24