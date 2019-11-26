Чиновникам районов Воронежской области повысят зарплаты

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-26T13:26:11+03:00

Они должны быть не меньше 20 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 25 ноября, на совещании с главами районов и райцентров в режиме видеоконференции в региональном правительстве сообщили о повышении зарплаты чиновникам в районах Воронежской области.

Руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова проинформировала, что теперь стартовая зарплата сельских чиновников должна быть не ниже 20 - 28 тысяч рублей. Она будет тем выше, чем больше нагрузка на работника, число жителей в селе и других населенных пунктах, относящихся к его «кусту». И, конечно, зарплата зависит от должности чиновника.

Зарплата вырастет у 406 муниципальных служащих (64% от их общей численности) в среднем на 22% за год. Надежда Сафонова также напомнила, что заработная плата глав сел уже была увеличена в среднем на 30%.

Губернатор Александр Гусев заявил, что повышение зарплаты должно увеличить и ответственность глав сел, а также сделать шаг к их финансовой самостоятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU