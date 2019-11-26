Жительница Воронежской области сняла 100 тыс с карты пенсионера, которому помогала с уборкой

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-26T13:06:08+03:00

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В Поворино участковый раскрыл кражу 100 тыс с банковской карты местного жителя. А все благодаря бдительности. Полицейский обнаружил, что одна из местных жительниц приобрела бытовую технику. Казалось бы, что в этом такого? Вот только сумма покупки во много раз превысила ее доход, чем и заинтересовался правоохранитель.

- Женщина призналась, что летом познакомилась с 67-летним мужчиной, стала помогать ему по дому. В середине ноября пенсионер дал ей свою банковскую карту и попросил снять некоторую сумму денег. Женщина проверила баланс на карте, оказалось, там лежало более 100 тысяч рублей. Вечером того же дня после совместного употребления спиртных напитков женщина, дождавшись пока мужчина уснет, похитила его банковскую карту и сняла с нее 100 тысяч рублей. Карту вернула на место и удалила с телефона мужчины СМС о списании средств со счета. После этого дама купила бытовую технику и погасила задолженности за коммунальные услуги, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За кражу задержанной грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU