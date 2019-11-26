В Воронежской области дважды сбили пешехода

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-26T12:51:16+03:00

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Ночью 26 ноября в Бобровском районе в страшной аварии погиб пешеход. ДТП произошло около 00.50 на 599-м километре автодороги М-4 «Дон».

- По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Ситроен Джампер», следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, сбил пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. От удара мужчина упал на проезжую часть. И на него совершил наезд автомобиль «Кадилак Эскалейд» под управлением 35-летнего жителя Краснодарского края. Потерпевший умер на месте до приезда "Скорой", - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU