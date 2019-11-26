Губернатор Александр Гусев:«Чтобы развивалось предпринимательство, нужно повысить благосостояние жителей»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-26T12:40:43+03:00

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Губернатор посетил организованную в рамках мероприятия выставку, а также подписал два соглашения о сотрудничестве.

РОСТ ЗАРПЛАТ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

Старт насыщенной программе однодневного форума в сити-парке «Град» дали его главные действующие лица. В этом году помимо Александра Гусева мероприятие посетили президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов, депутат Государственной Думы Дмитрий Сазонов и другие официальные лица.

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ИСТОЧНИК KP.RU