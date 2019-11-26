2019-11-26T12:27:22+03:00
Происшествия

19-летний воронежец зарезал 20-летнего парня из ревности

Молодые люди подрались из-за девушки, исход драки решил нож
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники "Скорой" вызвали полицию на Минскую, 69в, где на улице констатировали смерть молодого парня. По предварительным результатам судмедэкспертизы, 20-летний мужчина скончался от ножевых ранений в грудь.

Подозреваемого быстро задержали. Выяснилось, что двое парней поругались, не поделив девушку, дошло дело до драки, итог которой решил нож. 19-летнему задержанному грозит срок за убийство, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Воронежской области сняла 100 тыс с карты пенсионера, которому помогала с уборкой
В райцентре Воронежской области ночью случилось два пожара, на одном из них погиб мужчина
В Воронеже отметили День матери
В Воронежской области дважды сбили пешехода
Губернатор Александр Гусев:«Чтобы развивалось предпринимательство, нужно повысить благосостояние жителей»
Воронежские зоозащитники спасли из капкана маленькую норку
Пьяный воронежец кидал в работников "Скорой" посудой
В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода
Воронежцы завалили цветами Чурикову, Васильеву и Михайлова
Аудиторы проверят реконструкцию перехода у воронежского цирка
Мария Мазур официально возглавила департамент культуры Воронежской области
Воронежской детворе покажут два варианта "Щелкунчика"
Руководство «Факела» не будет подавать жалобу на фанатов, набросившихся на футболистов