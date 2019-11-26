19-летний воронежец зарезал 20-летнего парня из ревности
Молодые люди подрались из-за девушки, исход драки решил нож
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Сотрудники "Скорой" вызвали полицию на Минскую, 69в, где на улице констатировали смерть молодого парня. По предварительным результатам судмедэкспертизы, 20-летний мужчина скончался от ножевых ранений в грудь.
Подозреваемого быстро задержали. Выяснилось, что двое парней поругались, не поделив девушку, дошло дело до драки, итог которой решил нож. 19-летнему задержанному грозит срок за убийство, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU