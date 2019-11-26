Мария Мазур официально возглавила департамент культуры Воронежской области
Указ о назначении подписал глава региона
Мария МазурФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
С 26 ноября Мария Мазур официально избавилась от приставки и.о. – теперь чиновница полноправно руководит департаментом культуры Воронежской области. Указ о ее назначении подписал губернатор Александр Гусев.
Напомним, Мария Мазур возглавила структуру в июле 2019-го после ухода в отставку Эмили Сухачевой, руководившей региональным департаментом культуры с 2015 года. Напомним, на чиновницу завели уголовное дело о мошенничестве в 500 тыс рублей, которые предназначались на выступление артистов на благотворительном вечере.
ИСТОЧНИК KP.RU