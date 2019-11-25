Руководство «Факела» не будет подавать жалобу на фанатов, набросившихся на футболистов

СЕГОДНЯ 20:01 2019-11-25T20:01:53+03:00

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Руководство воронежского футбольного клуба «Факел» не будет подавать официальную жалобу на выбежавших на поле людей, которые хотели избить игроков за очередную неудачу. Об этом заявил генеральный директор Роман Асхабадзе на встрече с представителями активных болельщиков команды в понедельник, 25 ноября, сообщает пресс-служба «Факела». При этом Асхабадзе подчеркнул, что такое выражение эмоций недопустимо.

Напомним, инцидент произошел 23 ноября во время заключительного в 2019 году официального матча текущего футбольного сезона. «Факел» встретился с командой «Нижний Новгород», но вновь проиграл, пропустив два мяча в конце игры. Уже после финального свистка несколько отчаянных фанатов воронежского клуба, видимо, решили что-то высказать игрокам «Факела» и даже бросились на них с кулаками. В итоге дебоширов, конечно, скрутили.

Позже одного особо расстроенного болельщика доставили в отделение полиции. Там на него составили протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Теперь фанату грозит штраф до десяти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 160 часов.

Подробнее об итогах первой части сезона для «Факела» читайте в большом материале «КП» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU