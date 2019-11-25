В Воронеже и области открыли горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-25T19:24:15+03:00

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В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря в управлении Роспотребнадзора открыли «горячую линию» по вопросам, связанным с профилактикой ВИЧ-инфекций. Специалисты будут вести консультации по телефону с 25 ноября по 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Местные жители смогут получить информацию по безопасному поведению и ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе, а также о возможностях анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Бесплатный телефон горячей линии 8-800-700-92-84. Также можно позвонить в районы области:

в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах - 8(47346) 2-08-29; 8 (47346) 2-77-17 ; 8 (47361) 2-26-65;

в Борисоглебске, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах - 8(47354) 6-38-22;

в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах - 8(47363) 2-21-73;

в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах - 8(47391)-4-21-88;

в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах - 8(47341) 5-52-40 и 8(47341) 5-41-51;

в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах – 8 (47362) 2-48-93;

в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах - 8(47396) 2-72-12 и 8 (47396) 2-76-16;

в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах - 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU