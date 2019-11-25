2019-11-25T19:03:33+03:00
Общество

В Воронежской области прокуратура нашла нарушения в интернатах для пожилых и инвалидов

В «Пансионатк Коротоякском» не соблюдались бытовые условия
Юлия ДИДЕНКО
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Прокуратура проверила соблюдение прав престарелых и инвалидов в интернатных учреждениях. В некоторых из них нашли нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 25 ноября.

Так, в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат Коротоякский», где постоянно проживает сто пожилых людей, нашли нарушения, связанные с ведением личных дел пенсионеров. Также не соблюдались бытовые условия..

Аналогичная проверка проведена в Острогожском психоневрологическом диспансере, где руководство не принимало мер по обеспечению сохранности имущества подопечных, несвоевременно готовились отчеты интерната, как опекуна, об исполнении своих обязанностей.

- По итогам проверки прокурор внес представления директорам названных соцучреждений об устранении нарушений закона и недопущении их впредь, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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