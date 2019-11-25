В Воронежской области глав двух поселений оштрафовали за катание на служебном авто в выходные
Глав двух поселений в Каширском районе осудили за использование служебного автомобиля в личных целях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в понедельник, 25 ноября.
Выяснилось, что в собственности администраций Кондрашкинского и Запрудского сельских поселениях есть служебные авто, которые закреплены за главами.
Но согласно сведениям, представленным Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, главы поселений пользуются транспортом не только в рабочее время. Они не раз разъезжали на них в выходные дни днем и ночью.
Прокурор района возбудил в отношении глав поселений дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам).
Чиновники признали свою вину. Им назначили наказание в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU