2019-11-25T18:02:25+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области хранил дома взрывчатые вещества

Полицейские нашли у мужчины порох
Юлия ДИДЕНКО
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У жителя Новохоперска сотрудники полиции нашли взрывчатые вещества, которые он незаконно хранил у себя дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 25 ноября.

Правоохранители получили информацию о том, что у жителя райцентра могут храниться предметы, имеющие значения для уголовного дела, которое находится в производстве отдела полиции. В доме у горожанина провели обыск и нашли вещество серого цвета массой более 400 граммов.

Экспертиза показала, что часть из этого является бездымным охотничьим порохом – взрывчатым веществом метательного действия промышленного изготовления, которое используется для снаряжения охотничьих патронов, массой 54,9 граммов. Другая же часть - дымный порох, массой 353 грамма.

Мужчина рассказал, что порох он нашел в овраге около пяти лет назад и стал хранить у себя. На местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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