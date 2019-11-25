2019-11-25T17:10:53+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали грабителя с газовым баллончиком

Парень перелез через забор в дом и похитил золотые украшения
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали 23-летнего парня, который ограбил 50-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 25 ноября.

Инцидент произошел 20 ноября. Вечером грабитель в маске перебрался через забор на территорию дома на улице Луначарского. Там он встретил 50-летнего хозяина. Распылив ему в лицо газовый баллончик, парень забежал в дом, забрал золотые украшения и сбежал. Мужчина обратился в полицию.

Опросив очевидцев, правоохранители вышли на след преступника. Им оказался знакомый хозяина дома. Похищенное он собирался сдать в ломбард, но не успел. На него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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