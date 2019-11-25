Воронежская облдума приняла пакет социальных и экономических законов
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал об основных параметрах изменений и на что они будут направлены
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25 ноября в рамках 49 заседания парламентарии рассмотрели 17 вопросов.
Депутаты утвердили очередную корректировку областного бюджета-2019. Как пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, она связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета, перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами.
ИСТОЧНИК KP.RU