Доходы бюджета Воронежской области увеличились почти на два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-25T15:47:21+03:00

Депутаты регионального парламента скорректировали главный финансовый документ региона на этот год, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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Изменения в бюджет Воронежской области были внесены 25 ноября в ходе 49 заседания заксобрания.

Как пояснил спикер Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, корректировки связаны с изменением объема поступлений доходов областного бюджета на текущий год, перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами, в том числе, в рамках исполнения поручений и указов Президента РФ Владимира Путина, а также реализации национальных проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU