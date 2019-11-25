Владимир Нетёсов вошел в состав президиума Генерального Совета «Единой России»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-25T15:44:50+03:00

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23 ноября в Москве прошел XIX Съезд партии «Единая Россия». В работе Съезда приняли участие Председатель Партии, премьер-министр Дмитрий Медведев, высшее руководство Партии, члены Правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, общественники и журналисты. Также на Съезде выступил Президент России Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU