Три женщины незаконно помогали иностранцам "превращаться" в воронежцев

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-25T15:12:59+03:00

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Троих женщин в возрасте 53, 49 и 70 лет будут судить за организацию незаконной миграции. В течение трех лет - с 2016 по 2019 - они подделывали документы, необходимые для пребывания иностранцев на территории РФ. Силовики установили девять таких фактов.

- На основании этих документов иностранные граждане в дальнейшем получили гражданство Российской Федерации, - отмечают в прокуратуре.

Преступную группу нашли сотрудники УФСБ по Воронежской области. Если вину женщин докажут, каждой грозит до 7 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU