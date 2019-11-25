2019-11-25T15:05:40+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина похищал туи у односельчан, чтобы продавать

Ущерб оценили в 13,5 тысяч
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Новой Усмани задержали 33-летнего похитителя туй. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 25 ноября.

Так, ночью 10 ноября мужчина проходил по улице Советской. У одного из домов он заметил хвойные растения, растущие перед забором, и решил их похитить. Он выкопал четыре дерева и собирался их продать. Кроме того, 17 ноября он также украл еще пять туй у дома на улице Маршала Жукова. Ущерб оценили в 13,5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».Мужчина признал свою вину. Туи нашли и изъяли у него дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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