Под Воронежем мужчина похищал туи у односельчан, чтобы продавать
В Новой Усмани задержали 33-летнего похитителя туй. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 25 ноября.
Так, ночью 10 ноября мужчина проходил по улице Советской. У одного из домов он заметил хвойные растения, растущие перед забором, и решил их похитить. Он выкопал четыре дерева и собирался их продать. Кроме того, 17 ноября он также украл еще пять туй у дома на улице Маршала Жукова. Ущерб оценили в 13,5 тысяч рублей.
По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».Мужчина признал свою вину. Туи нашли и изъяли у него дома.
ИСТОЧНИК KP.RU