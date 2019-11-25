В Воронеже женщина 115 раз ударила ухажера ножом

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-25T14:23:54+03:00

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"Убийство, совершенное с особой жестокостью" - по этой статье проходит дело 36-летней жительницы Воронежа. Подробности рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

В декабре прошлого года женщина пришла на вечеринку, организованную знакомой. Все выпивали и веселились, было много новых лиц. Познакомилась с приятным 54-летним мужчиной. Тот предложил выпить бутылочку вдали от шумной компании. Женщина пригласила нового знакомого домой. А дальше начался настоящий кошмар.

Во время пьяной ссоры гость ударил хозяйку по предплечью. Та вышла из себя, схватила два ножа и, как рассказывают следователи, нанесла "не менее 115 ударов в область шеи и туловища". Мужчина скончался. Подозреваемая признала вину, дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU