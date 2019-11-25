2019-11-25T14:17:12+03:00
Дом. Семья

В воронежском зоопитомнике лама и нутрия стали многодетными мамами

У ламы родился один детеныш, а у нутрии на свет появились четверо
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Ольга Князева. Воронежский зоопитомник «Червленый Яр».Фото: Ольга Князева. Воронежский зоопитомник «Червленый Яр».
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В воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» в ноябре сразу у двух зверей появилось потомство. Так, 10 числа мамой в третий раз стала лама по кличке Октябрина. Также в этом месяце свет увидели и четыре детеныша нутрии. Для водяных крыс это третье пополнение в семействе за год. Сейчас нутрий переселили на зимовку в теплое помещение. Увидеть их вновь на экспозиции посетители смогут весной.

Семья лам проживает на территории зоопитомника «Червленый Яр» с 2014 года. В этом году лама обзавелась потомством позже обычного. В прошлые разы малыши у Октябрины появлялись в сентябре. До первых морозов они успевали окрепнуть и обрасти теплой шерстью. Специалисты зоопитомника наблюдают за мамой и детенышем. Первые несколько дней родители неохотно демонстрировали ребенка и держались в дальней части вольера. Но сейчас малыш уже полностью освоился. Он активен, питается молоком матери и понижение температуры переносит хорошо. У кормящей мамы усилен рацион. Также для них утеплили укрытие в вольере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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