В Воронежской области прокуратура проконтролирует проверку по факту пожара в Ломовском парке

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-25T13:30:07+03:00

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Прокуратура Воробьевского района взяла на контроль ход проверки по факту пожара в Ломовском природном ландшафтном парке, который случился 23 ноября в 0:20. В хуторе Ломы загорелось двухэтажное деревянное здание столовой. К счастью, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Отделом МВД России по Воробьевскому району и отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Воробьевскому району ГУ МЧС по факту происшествия проводится проверка.

- Для установления достоверной причины пожара органом дознания назначена пожарно-техническая экспертиза, - прокомментировали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU