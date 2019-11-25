2019-11-25T12:46:29+03:00
Общество

Доходы казны Воронежской области выросли почти на два миллиарда рублей

А расходы – на 182,5 миллиона
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня на заседании Воронежской областной Думы депутаты утвердили корректировки региональной казны на этот год.

За счет дополнительных поступлений и перераспределения ассигнований между департаментами облправительства удалось увеличить доходную часть бюджета на 1,9 млрд рублей, а расходную на 182,5 млн.

Средства будут направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства (52,3 млн), обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (56,4 млн), дорожное строительство (450 млн), лекарственное обеспечение граждан (23,5 млн), создание яслей (142 млн) и другие цели.

Кроме того, ряд департаментов получит дополнительные средства. Они пойдут на материальное обеспечение школ и детсадов, учреждений здравоохранения, помощь многодетным семьям и проч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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