В Воронеже восстановили исторический шпиль на башне дома на Фридриха Энгельса

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-25T12:40:05+03:00

Деталь не стали заменять на новую, а просто отремонтировали

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В Воронеже восстановили шпиль на башне дома №7 по улице Фридриха Энгельса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Фонда капремонта в понедельник, 25 ноября.

- В рамках капремонта крыши проводится полная замена кровельного покрытия. Поскольку шпиль является неотъемлемой частью крыши дома №7, он также подлежал модернизации, - прокомментировали в Фонде.

В октябре шпиль, простоявший более 60 лет под дождями, снегами и ветрами демонтировали. Тщательное обследование деревянного артефакта показало, что его можно использовать и дальше. Подрядная организация обработала шпиль современным антисептическим составом, который обеспечит его долговечность. Также специалисты укрепили основание шпиля, чтобы при любых погодных условиях он не отклонялся от вертикальной оси.

Справка «КП»

Дом построили на одной из видовых улиц Воронежа в 1950-х годах. Он интересен в первую очередь своими многочисленными элементами архитектурного декора, а также башенкой, которую венчает деревянный шпиль.

ИСТОЧНИК KP.RU