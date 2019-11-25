По Воронежу разъезжал трактор, утепленный ковром

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-25T12:08:32+03:00

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В Воронеже местных жителей удивил оригинальный трактор. Сельхозтехнику украсили половым ковром. Необычный транспорт разъезжал по центру города, где его и сфотографировали воронежцы. Снимок опубликовали в популярной группе в соцсети.

Ковер нацепили на капот трактора. И получилось весьма недурно. Горожане при этом решили, что таким образом технику приготовили к зиме.

- Чтобы не замерз, - прокомментировали снимок жители.

Из-за такого необычного дизайна техника напоминает транспорт из сказок. Воронежцы даже пошутили: «Все нормально. Емеля едет».

Но скорее всего первый комментатор были ближе к реальности. Возможно, таким образом водитель попытался сохранить двигатель в тепле, чтобы трактор быстрее заводился на морозе. А вы как думаете?

ИСТОЧНИК KP.RU