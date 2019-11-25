Воронежские депутаты приняли закон для улучшения демографической ситуации в регионе

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-25T11:41:16+03:00

Он вступит в силу с 1 декабря

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Депутаты Воронежской областной Думы приняли закон, направленный на улучшение демографической ситуации в регионе, в понедельник, 25 ноября.

Теперь официально региональный материнский капитал увеличен со 116 тысяч рублей до 150 при рождении третьего и каждого последующего ребенка в семьях, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (ранее учитывалась однократная величина). Кроме того, женщины, родившие до 28 лет второго ребенка, получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей.

Закон вступает в силу с 1 декабря текущего года, соответственно, претендовать на пособия могут дети появившиеся на свет с этого дня.

Добавим, что на социальную поддержку в 2020-2022 годах в области направят, по предварительным расчетам, 1,7 млрд рублей, дополнительные расходы на региональный маткапитал составит - 405 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU