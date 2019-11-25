В Воронежской области провалились под лед и погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-25T11:21:24+03:00

То, что лед пока еще совсем хрупкий, отчаянных рыбаков не останавливает. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Изменить размер текста: A A

Две трагедии на тонком льду случились 24 и 25 ноября.

В воскресенье, 24 ноября, на пруду «Морозов» села Солонцы Воробьевского района водолазы вытащили из-под льда тело 32-летнего мужчины. А около шести утра в понедельник, 25 ноября, ЧП случилось на Тарасовском пруду в Панинском районе. Там провалились под лед двое мужчин, один из них погиб.

Чудом спасли мужчин 28 и 48 лет на пруду в селе Каширское. Ситуация та же – лед их не выдержал и проломился. К счастью, быстро приехал сотрудники местной пожарно-спасательной части № 41. Обвязавшись веревкой, начальник группы Андрей Галкин прополз 30 метров по льду до полыньи и ухватил первого утопающего за куртку, после чего пожарные вытянули их на берег. Таким же образом вытащили второго. Обоих на пожарной машине доставили в районную больницу. Оба получили сильное переохлаждение.

Между тем еще перед выходными сотрудники МЧС дали информацию о том, что толщина льда ни на одном водоеме не достигла безопасных 10 сантиметров. В Воронеже, к примеру, водохранилище не успело замерзнуть. Но упертых любителей зимней рыбалки никакие разумные доводы, похоже, остановить не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU