2019-11-25T11:21:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области провалились под лед и погибли двое мужчин

Трагедии случились в Панинском и Воробьевском районах
Юрий КОЗЛОВ
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То, что лед пока еще совсем хрупкий, отчаянных рыбаков не останавливает.То, что лед пока еще совсем хрупкий, отчаянных рыбаков не останавливает.Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области
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Две трагедии на тонком льду случились 24 и 25 ноября.

В воскресенье, 24 ноября, на пруду «Морозов» села Солонцы Воробьевского района водолазы вытащили из-под льда тело 32-летнего мужчины. А около шести утра в понедельник, 25 ноября, ЧП случилось на Тарасовском пруду в Панинском районе. Там провалились под лед двое мужчин, один из них погиб.

Чудом спасли мужчин 28 и 48 лет на пруду в селе Каширское. Ситуация та же – лед их не выдержал и проломился. К счастью, быстро приехал сотрудники местной пожарно-спасательной части № 41. Обвязавшись веревкой, начальник группы Андрей Галкин прополз 30 метров по льду до полыньи и ухватил первого утопающего за куртку, после чего пожарные вытянули их на берег. Таким же образом вытащили второго. Обоих на пожарной машине доставили в районную больницу. Оба получили сильное переохлаждение.

Между тем еще перед выходными сотрудники МЧС дали информацию о том, что толщина льда ни на одном водоеме не достигла безопасных 10 сантиметров. В Воронеже, к примеру, водохранилище не успело замерзнуть. Но упертых любителей зимней рыбалки никакие разумные доводы, похоже, остановить не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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