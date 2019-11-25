2019-11-25T10:57:49+03:00
Происшествия

В Воронеже таксист устроил массовую аварию

В результате ДТП повреждены три машины и сбит дорожный знак
Кирилл Мишин
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фото с места ДТП.фото с места ДТП.Фото: Кирилл Мишин
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ДТП случилось в пятницу, 22 ноября, в районе 13:00 на пересечении улиц Студенческая и Феоктистова. Об этом в редакцию «КП» сообщили очевидцы. По их словам, водитель «Яндекс такси» столкнулся со встречным автомобилем (марку рассмотреть не удалось, - ред), а затем врезался в две припаркованные на платной стоянке машины - «Тойоту» и «Ниссан». Вместе с транспортом пострадал и дорожный знак.

- Водитель такси, видимо, очень спешил. Ехал на большой скорости и решил проскочить на красный. Другой мужчина поворачивал, завершал маневр, и таксист не успел проехать. Он врезался ему в бампер, после чего машину развернуло. В итоге сбил знак, зажал две машины и чуть не сбил меня и еще трех людей, - рассказал «КП» очевидец аварии Александр Косачев.

В отделе пропаганды городского ГИБДД добавили, что поврежения получили только три автомобиля - само такси и «Тойота» с «Ниссаном». За медицинской помощью никто из водителей и пассажиров не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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