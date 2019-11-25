2019-11-25T08:08:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области из-под капота "десятки" поднялся огонь

Машину потушили за считанные минуты
Виктор ПАВЛОВ
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В Острогожском районе сгорел автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области. ЧП случилось вчера, 24 ноября, примерно в 15.30.

Пожарные получили вызов из села Урыв. На улице Пионерская загорелся автомобиль ВАЗ-2110. На место выехала спецмашина с командой в составе четырех человек. Горящую "десятку" потушили за считанные минуты. Однако уберечь машину не удалось. Как выяснилось, огонь возник в подкапотном пространстве.

В МЧС напоминают, что автомобильный огнетушитель должен находиться в доступном месте, а не где-нибудь под запасным колесом и тремя сумками. Пожарные не рекомендуют возить в салоне или в багажнике горючие вещества и ветошь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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