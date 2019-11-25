2019-11-25T10:13:29+03:00
Авто

Воронежских водителей пригласили на новогодний авто-квест

Вечеринка пройдет 21 декабря
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото организаторов.Фото организаторов.
Изменить размер текста:

Сообщество водителей Drive36 пригласило всех воронежских автомобилистов на новогоднюю вечеринку. Пройдет она 21 декабря в клубе "12" на улице Космонавта Комарова.

Участников ждет выступление рэп-группы, бильярд, игра "Мафия", кухня, бар. А самым ярким впечатлением вечера может стать новогодний авто-квест. Вполне вероятно, придется побегать и покататься по вечернему городу. Призы не разочаруют: тут и автозвук, и модные коврики, и масса нужных сертификатов.

Активисты Drive36 работали над организацией благотворительных автопробегов Воронеж - Землянск. Участники привозили подарки воспитанникам школы-интерната и проводили день в играх с ребятами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доходы казны Воронежской области выросли почти на два миллиарда рублей
В Воронеже восстановили исторический шпиль на башне дома на Фридриха Энгельса
260 тысяч рублей заработали мошенники на воронежской пенсионерке
По Воронежу разъезжал трактор, утепленный ковром
Воронежские депутаты приняли закон для улучшения демографической ситуации в регионе
10-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Воронеже
В Воронежской области провалились под лед и погибли двое мужчин
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»
В Воронеже таксист устроил массовую аварию
В Воронежской области будут судить сына, разнесшего могилы родителей
Московский проспект Воронежа замер в суровой пробке
В Воронежской области из-под капота "десятки" поднялся огонь