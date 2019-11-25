Воронежских водителей пригласили на новогодний авто-квест

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-25T10:13:29+03:00

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Сообщество водителей Drive36 пригласило всех воронежских автомобилистов на новогоднюю вечеринку. Пройдет она 21 декабря в клубе "12" на улице Космонавта Комарова.

Участников ждет выступление рэп-группы, бильярд, игра "Мафия", кухня, бар. А самым ярким впечатлением вечера может стать новогодний авто-квест. Вполне вероятно, придется побегать и покататься по вечернему городу. Призы не разочаруют: тут и автозвук, и модные коврики, и масса нужных сертификатов.

Активисты Drive36 работали над организацией благотворительных автопробегов Воронеж - Землянск. Участники привозили подарки воспитанникам школы-интерната и проводили день в играх с ребятами.

ИСТОЧНИК KP.RU