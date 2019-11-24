2019-11-24T19:06:50+03:00
Общество

Новая неделя принесет воронежцам потепление и дожди

Зима пока задерживается
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены ФедяшевойФото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Начало новой недели будет еще морозным. Днем в понедельник при ясной погоде ожидается -1. В ночь на 26 ноября похолодает до семи градусов. Вторник обещает дневную температуру около нуля, но на небе появятся облака.

В среду при облачности станет теплее еще на один градус, ночь также будет заметно теплее, чем накануне – минус два.

Во второй половине недели погода окончательно повернет в сторону потепления и осадков. Четверг встретит горожан дождем при температуре +2. Ночью будет около нуля. Дальше потепление и дожди будут только нарастать и достигнут своего пика в субботу, 30 ноября. В этот день днем прогнозируют пять градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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