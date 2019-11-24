2019-11-24T17:24:03+03:00
Происшествия

Воронежская пенсионерка перечислила «покупателю» дома 240 тысяч рублей

В субботу мошенники обманули четверых жителей региона
Елена ФЕДЯШЕВА
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За сутки воронежцы отдали мошенникам 310 тысяч рублейЗа сутки воронежцы отдали мошенникам 310 тысяч рублейФото: из архива «КП»
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72-летняя жительница Новохоперского района пополнила список жителей Воронежской области, ставших жертвами мошенников. Пенсионерка разместила в интернете объявление о продаже дома, на которое откликнулся покупатель. Он рассказал, что намерен купить недвижимость и даже готов перечислить предоплату на счет продавца. После этого собеседник попросил пенсионерку назвать номер карты и другие персональные данные и коды. Эта информация позволила мошенникам снять со счета потерпевшей 240 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки жертвами дистанционных злоумышленников стали четыре жителя Воронежской области, лишившиеся в общей сложности 310 тысяч рублей.

По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела, а жителям региона напоминают о недопустимости сообщения персональных данных посторонним людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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