В Воронеже раньше срока открыли мост через Песчанку

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-24T16:15:00+03:00

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Почти на неделю раньше срока завершился в Воронеже ремонт путепровода через реку Песчанка по улице Менделеева. Первоначально открытие намечалось на 30 ноября. Однако первые машины по переправе проехали уже днем в воскресенье, 24 ноября.

Напомним, работы на мосту велись с 7 октября. Здесь восстановили пролеты, сопряжения и подходы, а также уложили новый асфальт. Остается надеется, что и ремонт другого виадука - на улице 9 Января - будет идти такими же ударными темпами.

ИСТОЧНИК KP.RU