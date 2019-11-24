2019-11-24T14:01:21+03:00
Общество

В Воронежскую область вернулся модернизированный зенитно-ракетный комплекс

В ближайшее время он заступит на боевое дежурство
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Минобороны РФфото с сайта Минобороны РФ
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В Воронеж после модернизации вернулся зенитно-ракетный дивизион семейства С-300 «Фаворит». По сравнению с предыдущей модификацией техники у новой усовершенствована система пункта управления и боевые ракеты.

- Поступление военной техники второго дивизиона завершает программу перевооружения полка на модернизированный комплекс, отвечающий современным нормам, - сообщили в Министерстве обороны РФ. - В ближайшее время расчеты дивизиона ЗРС С-300ПМ-2 заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ.

Эта система предназначена для обороны важнейших объектов государства и его Вооруженных Сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения, во всем диапазоне и скоростей их боевого применения, в том числе, при воздействии интенсивных активных и пассивных помех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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