Жительницы Воронежа расплачивались за покупки деньгами с найденной банковской карты

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-24T13:13:33+03:00

Теперь им грозит по пять лет тюрьмы

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27-летняя жительница Воронежа потеряла банковскую карту. А вскоре после этого ей стали приходить сообщения о снятии денег с ее счета. В общей сложности исчезли 6,5 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

В ходе организованного расследования полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения по пути следования предполагаемых злоумышленниц. Затем подозреваемых задержали. В отделении полиции две 27-летние жительницы Воронежа рассказали, что нашли карту в одном из супермаркетов и расплачивались ей в магазинах.

В полиции в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Злоумышленницам грозит по пять лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU