2019-11-24T13:13:33+03:00
Происшествия

Жительницы Воронежа расплачивались за покупки деньгами с найденной банковской карты

Теперь им грозит по пять лет тюрьмы
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Злоумышленницы расплачивались чужой картой в супермаркетахЗлоумышленницы расплачивались чужой картой в супермаркетахФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

27-летняя жительница Воронежа потеряла банковскую карту. А вскоре после этого ей стали приходить сообщения о снятии денег с ее счета. В общей сложности исчезли 6,5 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

В ходе организованного расследования полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения по пути следования предполагаемых злоумышленниц. Затем подозреваемых задержали. В отделении полиции две 27-летние жительницы Воронежа рассказали, что нашли карту в одном из супермаркетов и расплачивались ей в магазинах.

В полиции в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Злоумышленницам грозит по пять лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем неизвестные срубили шесть дубов
В Воронежскую область вернулся модернизированный зенитно-ракетный комплекс
В Павловске Воронежской области погиб пешеход
В лобовом столкновении под Воронежем погиб пассажир ВАЗа
В Воронежской области с поличным поймали новогодних лесорубов
Воронежское сельхозпредприятие оштрафовали за повреждение деревьев в лесополосе
Сгоревшее здание в Ломовском парке Воронежской области будет восстановлено к маю
Управляющая компания в Воронеже обсчитала жителей многоквартирного дома на 19 тысяч рублей
Фанаты побежали драться с футболистами воронежского «Факела» в итоговом матче 2019 года
Профессор ВГУ обнаружил неизвестных насекомых в янтаре возрастом 100 млн лет
В Воронеже водитель автомобиля каршеринга влетел в дерево и перевернулся на бок
В Воронеже прошел шестой форум предпринимателей
В Воронеже приступили к демонтажу следующих пролетных строений путепровода на 9 Января
В Воронежской области автомобилист сбил пешехода и сбежал с места ДТП