Жительницы Воронежа расплачивались за покупки деньгами с найденной банковской карты
27-летняя жительница Воронежа потеряла банковскую карту. А вскоре после этого ей стали приходить сообщения о снятии денег с ее счета. В общей сложности исчезли 6,5 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.
В ходе организованного расследования полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения по пути следования предполагаемых злоумышленниц. Затем подозреваемых задержали. В отделении полиции две 27-летние жительницы Воронежа рассказали, что нашли карту в одном из супермаркетов и расплачивались ей в магазинах.
В полиции в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Злоумышленницам грозит по пять лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU