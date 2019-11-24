2019-11-24T12:03:15+03:00
Происшествия

В Павловске Воронежской области погиб пешеход

Виновник ДТП сбежал
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские проводят проверкуПолицейские проводят проверкуФото: из архива «КП»
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Полицейские выясняют личность водителя и марку его автомобиля, который сбил в субботу, 23 ноября, пешехода в городе Павловске.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, авария произошла в 4.15 утра на улице Строительной. Неустановленная машина сбила 28-летнего пешехода, жителя Волгограда. От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП. А виновник аварии вместо того, чтобы вызвать ГИБДД и скорую, поспешил скрыться с места.

Теперь его ищут полицейские, которым предстоит восстановить картину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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