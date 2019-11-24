В лобовом столкновении под Воронежем погиб пассажир ВАЗа
Авария произошла в Новоусманском районе
фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Поздним вечером в субботу, 23 ноября, на дороге в Новоусманском районе 31-летний водитель «Ауди А4» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он в лобовую столкнулся с ВАЗ-2111 под управлением 24-летнего жителя села Верхняя Хава.
В результате ДТП 52-летний пассажир отечественной легковушки получил несовместимые с жизнью травмы. Оба водителя попали в больницу.
Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU