Управляющая компания в Воронеже обсчитала жителей многоквартирного дома на 19 тысяч рублей

23 Нояб. 21:25 2019-11-23T21:25:05+03:00

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Управляющая компания «РЭП-101» в течение двух лет допускала нарушения при расчете размера платы за электроэнергию. потребляемую в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме № 44 по проспекту Труда.

- Как показала проверка, УК «РЭП-101» с июня 2017 года по июнь 2019 года применяло завышенный норматив потребления коммунального ресурса и в этой связи неправомерно увеличивало размер платы жильцов небольшого трехэтажного многоквартирного дома за электроэнергию, потребленную в целях содержания общего имущества, - сообщили в пресс-службе государственной жилищной инспекции.

В итоге выдано предписание о проведении перерасчета. В ноябре жители дома №44 получили платежные документы, в которых отражен соответствующий перерасчет - это около 19 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU