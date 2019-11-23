Под Воронежем столкнулись две легковушки: пострадала женщина

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-23T15:48:50+03:00

Ей оказали помощь в районной больнице

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23 ноября примерно в 11:10 в Семилукском районе столкнулись «Хендай Солярис» и «ВАЗ-2109». ДТП, как сообщают в областной Госавтоинспекции, произошло на 206 км трассы Курск-Саратов.

За рулем иномарки находился 24-летний мужчина. Он приближался к повороту в село Девица, но не успел среагировать на остановившийся отечественный автомобиль, которым управлял 52-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала пассажирка «девятки» - ее возраст уточняется. Женщине оказали помощь в Семилукской районной больнице. Инспекторам же предстоит выяснить обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU