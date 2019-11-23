В Воронеже с 1 декабря отменяют автобусы, идущие до аэропорта

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-23T13:07:58+03:00

Пока не сообщается, как теперь воронежцам добираться до авиагавани

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Об изменении межмуниципальных маршрутов, обслуживающих аэропорт, сообщили в бюджетном учреждении Воронежской области «Регионтранс». Большинство из них уже с 1 декабря 2019 года будет отменено.

Речь идет об автобусах № 9КСА «Кинотеатр Спартак - Аэропорт», № 27А «Перхоровича - Аэропорт», № 3А «Чапаева - Аэропорт», № 5А «Юго-Западный рынок - Аэропорт», № 70А «Перхоровича - Аэропорт». Все они попали под сокращение.

Кроме того, маршрут автобуса № 120А «Больница Электроника - Аэропорт» в первый день зимы сокращается до остановки «Ж/д вокзал Воронеж-1», а у № 49А «Масловка - Аэропорт» - до остановки «Станция Придача».

ИСТОЧНИК KP.RU