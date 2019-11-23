2019-11-23T12:24:54+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина украла чужую сумку из павильона в торговом центре

Она просто забрала ее, пока хозяйка рассматривала товар
Олег ИВАНОВ
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Теперь воровку ждет судТеперь воровку ждет судФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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49-летняя жительница зашла за покупками в один из торговых центров в Железнодорожном районе города. В одном из павильонов женщина оставила свою сумку на стуле и отвлеклась на изучение товара. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила, что сумка пропала. Ущерб составил свыше 24 тысяч рублей. В сумке также были документы.

Сотрудники полиции опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Так удалось установить личность подозреваемой. В итоге 33-летнюю местную жительницу задержали по месту жительства. В отделе полиции та призналась, что похитила сумку. Полицейские изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сама же воровка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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