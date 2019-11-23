Воронежский «Буран» на выезде разгромил «Ростов»

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-23T11:51:21+03:00

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22 ноября воронежский хоккейный клуб «Буран» в гостях одержал победу над «Ростовом» со счетом 4:1. Уже на 9 минуте встречи игрок нашей команды Ахмед Гимбатов в большинстве открыл счет. Но сразу после перерыва хозяева отыгрались.

Уже за несколько минут до второго перерыва Магомед Гимбатов вновь вывел воронежцев вперед. А исход встречи решило большинство: за три минуты до финала Аслан Раисов довел счет до 3.1. После этого наставник «Ростова» сменил вратаря на шестого полевого игрока, но это лишь привело к голу в пустые ворота - 4.1. Вновь отличился Магомед Гимбатов.

- Благодарен своей команде за эту победу, за работу. Тяжёлый матч, очень тяжёлый, мог сложиться и не в нашу пользу. Молодцы, что терпели, старались. Не всё получалось, к сожалению, пока далеки мы от того, что хотим увидеть, целостности и полноты у нас нет. Второй период провалили, в третьем поборолись, первый здорово сыграли. Каждую игру происходят подобные вещи: кто-то выпадает, поэтому работы ещё много, и хочется видеть другой рисунок. Но ещё раз говорю спасибо ребятам за победу и спасибо болельщикам, которые сегодня приехали нас поддержать, - отметил Михаил Бирюков, и. о. главного тренера ХК «Буран».

ИСТОЧНИК KP.RU