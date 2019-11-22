Воронежцев предупредили о смертельно опасном карнизе

СЕГОДНЯ 18:38 2019-11-22T18:42:26+03:00

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В Воронеже кирпичи посыпались с карниза дома прямо на тротуар. К счастью, никто из прохожих не пострадал. ЧП случилось на улице Кольцовской сегодня, 22 ноября. Фотографии инцидента опубликовали в соцсетях.

Час назад Управа Центрального района поделилась снимками работ на месте ЧП. Участок тротуара огородили лентой. Рабочие убрали остатки кирпичей. Теперь в управляющей компании будут решать вопрос, что делать дальше. Возможно, придется полностью сбивать карниз.

Тут уместно вспомнить трагический случай, который имел место 19 ноября. На стройке на улице Шишкова на рабочих обрушились кирпичи. Двое мужчин в возрасте 26 и 39 лет погибли. Следователи завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU