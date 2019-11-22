СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-22T17:12:34+03:00

Депутаты Воронежской областной Думы обсудили реализацию мероприятий по сохранению лесов в рамках нацпроекта «Экология»

Главная задача законодательной и исполнительной власти, профильных ведомств – увеличение к 2024 году воспроизводства леса до 100% по сравнению с вырубленным и погибшим, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов