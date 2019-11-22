Депутаты Воронежской областной Думы обсудили реализацию мероприятий по сохранению лесов в рамках нацпроекта «Экология»
Главная задача законодательной и исполнительной власти, профильных ведомств – увеличение к 2024 году воспроизводства леса до 100% по сравнению с вырубленным и погибшим, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Члены парламентского Комитета по экологии и природопользованию провели выездное совещание на территории Воронежского лесного селекционно-семеноводческого центра.
ИСТОЧНИК KP.RU