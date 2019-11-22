Воронежская квартира Юрия Хоя не станет музеем
На двухкомнатную квартиру Юрия Хоя на улице Иркутской нашелся покупатель. Об этом сообщили риелторы. Пока он внес только часть от суммы. Планов по превращению квартиры в музей у мужчины нет. Квартиру рок-звезды он рассматривает как обычное жилье.
В конце марта за "двушку" просили 2 миллиона рублей. Нынешний покупатель приобретает ее за 1,7 миллиона. Эту квартиру Юрий Клинских купил для своей матери Марии Кузьминичны. Здесь она жила до своей смерти в 2016 году. Легендарный панк регулярно бывал в квартире.
Напомним, в 2019 году Хою исполнилось бы 55. Один из друзей Юрия Хоя уверен, что музыканта убили из-за денег.
ИСТОЧНИК KP.RU