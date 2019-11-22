Воронежская квартира Юрия Хоя не станет музеем

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-22T17:23:19+03:00

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На двухкомнатную квартиру Юрия Хоя на улице Иркутской нашелся покупатель. Об этом сообщили риелторы. Пока он внес только часть от суммы. Планов по превращению квартиры в музей у мужчины нет. Квартиру рок-звезды он рассматривает как обычное жилье.

В конце марта за "двушку" просили 2 миллиона рублей. Нынешний покупатель приобретает ее за 1,7 миллиона. Эту квартиру Юрий Клинских купил для своей матери Марии Кузьминичны. Здесь она жила до своей смерти в 2016 году. Легендарный панк регулярно бывал в квартире.

Напомним, в 2019 году Хою исполнилось бы 55. Один из друзей Юрия Хоя уверен, что музыканта убили из-за денег.

ИСТОЧНИК KP.RU