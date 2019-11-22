Житель Воронежской области застрелил соседскую собаку

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-22T15:43:41+03:00

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36-летний житель Семилукского района попал на скамью подсудимых после того, как убил собаку. Дело проходило по административной статье 20.13 "Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах".

Как рассказывают в районном суде, мужчина подъехал на машине к дому односельчанина, когда тот гулял во дворе с собакой. Потом достал охотничье ружье и выстрелил в животное четыре раза.

В суде мужчина рассказал, что собака бесконтрольно передвигалась по селу и вела себя крайне агрессивно, а потому у него не было иного пути обезопасить своих детей. Семилукца признали виновным, ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Кроме того, у него конфисковали ружье.

ИСТОЧНИК KP.RU