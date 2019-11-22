В Воронеже пенсионерка лишилась 150 тысяч из-за банальной уловки мошенников

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-22T14:23:15+03:00

Обманщики позвонили женщине и сказали, что ее сын попал в ДТП

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В Воронеже пенсионерка не распознала в типичной уловке мошенников обмана и лишилась 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 22 ноября.

Так, в полицию обратилась 77-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и заявили, что ее сын попал в ДТП. На лечение ему необходимо 150 тысяч рублей. Доверчивая женщина выполнила все инструкции мошенника у банкомата и перевела требуемую сумму мошенникам. Только потом она поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано одиннадцать сообщений о хищении денег путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 470 тысяч рублей. Мошенничества совершены под предлогом оказания услуг, продажи товаров в сети Интернет, помощи родственникам, попавшим в беду или в ДТП, а также несанкционированного доступа к банковской карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU