2019-11-22T13:54:11+03:00
Общество

Воронежскому музею передали изъятые у контрабандистов старинные книги

Издания будут храниться в музее имени Никитина
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.
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Воронежские таможенники передали музею имени Никитина уникальные книги XIX века, которые изъяли у контрабандистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 ноября.

Печатные издания обнаружили во время таможенного контроля в октябре 2018 года.

- Книги находились в сопровождаемом багаже гражданина Украины, который отбыл наказание за уголовное преступление на территории России и в сопровождении соответствующих органов был доставлен в пункт пропуска на российско-украинской границе для выдворения на сопредельную сторону. В своем пояснении мужчина указал, что «данные книги он взял на память об исправительной колонии Воронежской области, где во время своего заключения работал в библиотеке, - рассказывает главный государственный таможенный инспектор МАПП Бугаевка Сергей Бырка, который и обнаружил раритетные издания.

Речь идет о книгах «История русской словесности» Галахова 1895 года издания и «История русской литературы», том I «Древняя письменность» 1898 года. Экспертиза показала, что оба печатных издания являются культурными ценностями. Суд вынес решение обратить данные культурные ценности в собственность государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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