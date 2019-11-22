2019-11-22T14:57:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области из окна больницы выпал 72-летний инвалид

Мужчина погиб
Юлия ДИДЕНКО
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У мужчины не было ноги.У мужчины не было ноги.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области из окна туалета на пятом этаже Борисоглебской районной больницы выпал 72-летний мужчина. Об этом «Комсомолке» рассказали местные жители. Также они пояснили, что пенсионер был инвалидом - у него отсутствовала нога. У него было онкологическое заболевание.

Информацию о найденном у четвертого корпуса райбольницы теле мужчины подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Его обнаружили утром в пятницу, 22 ноября.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Проведён осмотр места происшествия,назначена судебно-медицинская экспертиза,опрошены родственник погибшего и медперсонал,выполняется весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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